Адвокат подозреваемого в стрельбе в Казани прибыл в зал суда
Адвокат Александр Гиляжев назначен судом в качестве защитника казанского стрелка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В зал Советского районного суда Казани прибыл Александр Гиляжев - по данным РИА Новости, суд назначил его адвокатом юноши, который является подозреваемым по делу стрельбы в гимназии №175. Отмечается, что Гиляжев еще не видел своего подзащитного.
Ранее в суд был доставлен сам юноша - полицейский автомобиль доставил его непосредственно в здание, предположительно, из соображений безопасности. В СК сообщили, что сегодня ему будет предъявлено обвинение.