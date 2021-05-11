Медведчук назвал противозаконными обыски в своем доме и офисе

Депутат Верховной Рады Виктор Медведчук прокомментировал обыски, проведенные в его доме и офисе. По его словам, Генпрокуратура Украины своими действиями грубо нарушила закон. По мнению политика, обыски были проведены лишь для вручения «сфабрикованного» подозрения в госизмене.

«Выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили», - говорится в заявлении политика.

Медведчук отметил, что в данный момент он находится на территории Украины.

Ранее в СБУ сообщили, что Виктор Медведчук и Тарас Козак подозреваются в госизмене по трем эпизодам.