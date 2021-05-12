Врач назвал щекотливый признак диабета

Симптомами диабета второго типа являются утомляемость, снижение остроты зрения, зуд кожи и неутолимая жажда. Об этом предупредил врач общей практики Роджер Хэндерсон, сообщает британская газета Express.

Более того, насторожиться следует тогда, когда зуд возникает в районе гениталий. При появлении сразу нескольких вышеуказанных симптомов следует обратиться к врачу, посоветовал доктор.

Диабет второго типа представляет собой заболевание, при котором организм производит недостаточное количество гормона инсулина, в результате сахар не способен превращаться в энергию. Болезнь чревата развитием возможных смертельных осложнений, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы.

За последние 15 лет численность страдающих от этого недуга в мире выросла почти вдвое. В качестве причин этого явления называют увеличение количества людей с ожирением.