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Врач назвал щекотливый признак диабета

Светлана Иванова
16:58 12.05.2021
Общее недомогание, усталость, проблемы со зрением и зуд кожи могут свидетельствовать о нарушении усвоения глюкозы организмом.
Врач назвал щекотливый признак диабета
© Фото: Malina Petr, CTK, Globallookpress
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Симптомами диабета второго типа являются утомляемость, снижение остроты зрения, зуд кожи и неутолимая жажда. Об этом предупредил врач общей практики Роджер Хэндерсон, сообщает британская газета Express.

Более того, насторожиться следует тогда, когда зуд возникает в районе гениталий. При появлении сразу нескольких вышеуказанных симптомов следует обратиться к врачу, посоветовал доктор.

Диабет второго типа представляет собой заболевание, при котором организм производит недостаточное количество гормона инсулина, в результате сахар не способен превращаться в энергию. Болезнь чревата развитием возможных смертельных осложнений, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы.

За последние 15 лет численность страдающих от этого недуга в мире выросла почти вдвое. В качестве причин этого явления называют увеличение количества людей с ожирением.

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