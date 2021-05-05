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Twitter, Google и Facebook могут вновь оштрафовать за отказ удалить запрещенную информацию

Роман Захаров
12:59 05.05.2021
Дата рассмотрения поступивших в суд протоколов в отношении соцсетей к настоящему моменту не назначена.
Twitter, Google и Facebook могут вновь оштрафовать за отказ удалить запрещенную информацию
© Фото: Thomas Ulrich, Pixabay
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Google и Facebook могут быть оштрафованы еще на 20 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора, сумма штрафа для Twitter за аналогичное нарушение может составить 24 миллиона рублей. Об этом сообщили в 422-м мировом судебном участке Москвы, куда поступили административные протоколы, составленные в отношении соцсетей.

«В суд поступило по пять протоколов в отношении Google и Facebook. Они составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). В отношении Twitter в суд поступило шесть аналогичных протоколов», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

При этом в суде объяснили, что по каждому протоколу компаниям грозит до 4 миллиона рублей штрафа. Там также рассказали, что дата рассмотрения к настоящему моменту не назначена.

Ранее сообщалось, что в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube Роскомнадзором были составлены протоколы об административном правонарушении

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