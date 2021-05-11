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Встречать агитационный поезд «Мы - армия страны!» в Воронеже пришли около 5 тысяч военнослужащих ЗВО

Валентина Пескова
03:52 11.05.2021
На главном железнодорожном вокзале агитационный состав встречали как жители, так и гости города, а по прибытии военного эшелона состоялся торжественный митинг.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Около пяти тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО и Воронежского гарнизона, а также жителей и гостей города воинской славы Воронежа - пришли на главный железнодорожный вокзал, чтобы встретить там агитационный поезд «Мы - армия страны! Мы - армия народа».

© Минобороны РФ

Когда военный эшелон, состоящий из 17 вагонов, добрался по пункта назначения, на вокзале состоялся торжественный митинг, на котором выступили представили администрации Воронежа и Воронежской области, сотрудники военного комиссариата, а также заместитель командующего общевойсковой армии ЗВО генерал-майор Тимур Трубиенко.

© Минобороны РФ

Заместитель командующего отметил, что благодаря такой акции россияне могут в полной мере проникнуться чувством гордости за ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих ВС Российской Федерации.

© Минобороны РФ

Возложив цветы к памятнику генерала армии Ивана Черняховского, жители и гости Воронежа посетили тематические вагоны современных локальных конфликтов и Великой Отечественной войны, борьбы военных с COVID-19, а также вагон детско-юношеского военно-патриотического общества «Юнармия».

© Минобороны РФ

Помимо образцов вооружения на агитационном поезде, автомобиля специального назначения «Тайфун-К», танка Т-90М и самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ», военнослужащими и военно-патриотическими организациями были подготовлены дополнительные стенды с образцами современной и исторической военной техники. На них было установлены самоходные минометы «Нона-СВК», бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь», а также знаменитые ГАЗ-АА и Willys, поставлявшийся по ленд-лизу.

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