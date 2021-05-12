Подозреваемого в нападении на школу в Казани привезли в суд
Совершившего нападение на казанскую гимназию доставили в здание суда.
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Юноша, находящийся в статусе подозреваемого по делу о массовом убийстве в гимназии №175 в Казани, был доставлен в суд. Полицейский автомобиль доставил его непосредственно в здание Советского районного суда, предположительно, из соображений безопасности. В СК сообщили, что сегодня ему будет предъявлено обвинение.
Ранее сообщалось, что подозреваемый находится в неадекватном состоянии, что затрудняет проведение следственных действий. По данным следствия, юноша неоднократно обращался за медицинской помощью из-за головной боли.