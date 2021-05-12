СК: неадекватное состояние стрелка из Казани препятствует проведению следственных действий

Следственный комитет РФ сегодня предъявит обвинение юноше, совершившему вооруженное нападение на гимназию №175 в Казани. Отмечается, что подозреваемый находится в неадекватном состоянии, что затрудняет проведение следственных действий.

По данным следствия, юноша не состоял на учете у нарколога и психиатра, однако неоднократно обращался за медицинской помощью из-за головной боли. У него было продиагностировано заболевание головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.

«Следователями ГСУ СК России сегодня будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявил официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что действия учителей при стрельбе в школе в Казани заслуживают восхищения. На вопрос о том, будут ли награждены пострадавшие и погибшие от стрельбы учителя, Песков отметил, что Владимир Путин на этот счет получает доклады с предложениями.