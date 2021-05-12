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Ученые определили главные симптомы «долгого COVID-19»

Светлана Иванова
16:11 12.05.2021
Для заболевания свойственны хроническая усталость, а также проблемы с мышлением, известные как «мозговой туман», выяснили сотрудники Клиники Мэйо.
Ученые определили главные симптомы «долгого COVID-19»
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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Американские ученые перечислили основные проявления, которые свойственны постковидному синдрому, главными признаками которого оказались депрессия, тревога, расстройства настроения и повышенная утомляемость. К соответствующим выводам пришли американские ученые, которые провели когортное исследование среди пациентов с «долгим COVID». Результаты научной работы опубликованы в журнале Mayo Clinic Proceedings.

Чаще всего при постковидном синдроме люди жаловались на утомляемость. В частности, порядка 80% пациентов столкнулись с проявлениями хронической усталости. Еще более половины (59%) столкнувшихся с «долгим COVID» имели проблемы неврологического характера. Так, у более трети пациентов возникли когнитивные сложности при выполнении основных повседневных действий. Более того, к полноценной трудовой деятельности смог вернуться только каждый третий пациент.

Автор исследования, медицинский директор Клиники Мэйо доктор Грег Ваничкачорн, указал, что многим участникам заболевания не требовалась госпитализация, при этом симптомы сохранялись, несмотря на нормальные анализы.

По мнению медиков, постковидный синдром требует отдельного лечения, в программу реабилитации должны входить физиотерапия, трудотерапия или реабилитация мозга.

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