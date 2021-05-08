В Москве выявили 2765 новых случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в Москве было выявлено 2765 случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Для России суточный прирост заболевших COVID-19 составил 8329 случаев, 8 255 пациентов были выписаны из лечебных учреждений, 370 скончались.

Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 4 871 843 случаев инфицирования коронавирусом. В настоящий момент, по данным медиков, темп прироста заболевших для РФ составляет 0,17%.