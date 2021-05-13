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«У врачей много трюков»: эксперт рассказал, как не разориться при посещении стоматолога

Алексей Курильченко
01:52 13.05.2021
Медицинский эксперт рассказал о лучшем способе выбрать наиболее выгодного и эффективного стоматолога.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress
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Услуги стоматолога могут нанести серьезный удар по бюджету, поэтому следует уделить пристальное внимание выбору специалиста. Об особенностях выбора дантиста «Звезде» рассказал врач-стоматолог, медицинский эксперт Алексей Антипенко.

«Ничего хорошего дешево не бывает. Не нужно рассчитывать на бесплатное лечение. С другой стороны, очень дорогим оно тоже быть не может. Есть некий средний баланс. Допустим, вам нужно поставить пломбу - средняя цена по городу может составлять 5-6 тысяч рублей. Там много трюков, зависит от порядочности врача. Я рекомендую узнавать о стоимости у людей, которые уже проходили лечение у определенного врача. Может сложиться так, что за те же 5-6 тысяч вы получите услуги из разряда "дунул-плюнул" - каждая салфеточка будет обходиться вам в дополнительные сто рублей - цена вырастет до десяти тысяч», - рассказал эксперт.

Ранее Антипенко рассказал, что чистка языка представляет собой эстетическую процедуру, научных доказательств ее влияния на здоровье полости рта не существует. Он пояснил, что на кариес влияет только пища человека, а именно содержащиеся в ней сахара.

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