«Спартак» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Автором единственного гол стал Джордан Ларссон.

По итогам, «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата с результатом в 50 очков. ЦСКА расположился на шестом месте с 46 очками.

Ранее в МВД прокомментировали сообщение о массовой драке фанатов «Спартака» и ЦСКА.

