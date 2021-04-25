«Спартак» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
Игра закончились со счетом 1:0.
© Фото: Александр Вильф РИА Новости
Московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Автором единственного гол стал Джордан Ларссон.
По итогам, «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата с результатом в 50 очков. ЦСКА расположился на шестом месте с 46 очками.
Ранее в МВД прокомментировали сообщение о массовой драке фанатов «Спартака» и ЦСКА.