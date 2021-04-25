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«Спартак» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Олеся Степакова
19:11 25.04.2021
Игра закончились со счетом 1:0.
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
© Фото: Александр Вильф РИА Новости
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Московский «Спартак» одержал победу над  ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Автором единственного гол стал Джордан Ларссон.

По итогам, «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата с результатом в 50 очков. ЦСКА расположился на шестом месте с 46 очками.

Ранее в МВД прокомментировали сообщение о массовой драке фанатов «Спартака» и ЦСКА.
 

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