В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 58-летней давности

Погода в Санкт-Петербурге побила рекорд 58-летней давности. К двум часам дня метеорологами была зафиксирована температура 26,7 градусов со знаком плюс.

В 1963 году в тот же день в Санкт-Петербурге было зафиксировано 26,6 градусов. На данный момент воздух продолжает нагреваться и окончательный максимум будет известен позднее.

Ранее в Москве за день выпало почти 60% месячной нормы осадков. Непрерывный сильный дождь в Москве лил на протяжении 12 часов. Этот уровень осадков 8 мая стал рекордным за 70 лет метеорологических наблюдений. Предыдущий рекорд - 28 мм - был поставлен 8 мая 2017 года.