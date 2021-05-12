В Кремле дали оценку действиям учителей казанской школы
Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле высоко оценили действия учителей во время трагедии в Казани.
© Фото: Олег Казанцев, РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что действия учителей при стрельбе в школе в Казани заслуживают восхищения.
«Действия учителей в школе в Казани заслуживают самой высокой оценки и восхищения», - сказал представитель Кремля.
На вопрос о том, будут ли награждены пострадавшие и погибшие от стрельбы учителя, Песков отметил, что Владимир Путин на этот счет получает доклады с предложениями.
Стрельба в казанской гимназии началась утром 11 мая. В результате погибли девять человек, еще 23 пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать его в центральный аппарат.