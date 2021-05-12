В WhatsApp объяснили, как будут «отключать» пользователей

Не принявшие новую политику конфиденциальности пользователи WhatsApp будут постепенно отключены от мессенджера в течение двух недель после 15 мая.

Постепенно пользователь утратит доступ к списку чатов и звонкам, в результате чего останется только функция ответа на уведомление.

«Пользователи смогут позвонить и написать кому-нибудь, только если сначала с ними свяжутся и они нажмут на уведомление», - пояснил представитель мессенджера в комментарии Business Insider.

Отмечается, что в дальнейшем уведомление об обновлении станет невозможно отклонить, из-за чего сообщения и звонки перестанут поступать совсем. Сроки «отключения» будут варьироваться индивидуально. Срок действия ограничений рассчитан до тех пор, пока новые правила не примут.

Напомним, что в январе 2021 года WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав пользователей передавать свои личные данные в рекламную систему Facebook. Изначально его внедрение было запланировано на 8 февраля, но было перенесено на 15 мая, чтобы пользователи могли подробнее ознакомиться с обновлениями и принять их.