Часть пользователей WhatsApp могут «отключить» от сервиса после 15 мая

Пользователям мессенджера WhatsApp необходимо принять новые пользовательские соглашения до 15 мая, иначе они смогут пользоваться только ограниченным набором функций сервиса.

В левом углу экрана при раскладке сообщений, WhatsApp сначала настойчиво предлагал принять обновленные правила сервиса по умолчанию, однако теперь сделал свои рекомендации более лояльными.

«Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая», - размещено сообщение на сайте сервиса.

В администрации мессенджера уточнили, что те пользователи, которые не примут новые правила, не будут удалены, однако они не смогут получать и отправлять сообщения. В то же время в их распоряжении останется функция получения уведомлений и возможность совершать звонки.