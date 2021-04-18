Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Часть пользователей WhatsApp могут «отключить» от сервиса после 15 мая

Валентина Пескова
14:30 18.04.2021
Мессенджер рекомендует своим пользователям принять новые правила сервиса, иначе после 15 мая они не смогут пользоваться самыми необходимыми функциями - отвечать на звонки и принимать сообщения.
Часть пользователей WhatsApp могут «отключить» от сервиса после 15 мая
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Пользователям мессенджера WhatsApp необходимо принять новые пользовательские соглашения до 15 мая, иначе они смогут пользоваться только ограниченным набором функций сервиса.

В левом углу экрана при раскладке сообщений, WhatsApp сначала настойчиво предлагал принять обновленные правила сервиса по умолчанию, однако теперь сделал свои рекомендации более лояльными.

«Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая», - размещено сообщение на сайте сервиса.

В администрации мессенджера уточнили, что те пользователи, которые не примут новые правила, не будут удалены, однако они не смогут получать и отправлять сообщения. В то же время в их распоряжении останется функция получения уведомлений и возможность совершать звонки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:35 ОПК
Видео
«150 грамм в сутки»: последний космонавт гагаринского отряда рассказал о расходе топлива боевой станции «Алмаз»
11:31 Спорт
СМИ: Санкт-Петербургу могут дать право на проведение дополнительных матчей Евро-2020
10:30 ОПК
Видео
«Могли сосчитать до 120 самолетов»: испытатель боевой космической станции «Алмаз» показал главное средство наблюдения за противником
10:35 ОПК
Видео
Проснувшийся «Алмаз»: один из ее создателей вновь оживил первую боевую космическую станцию СССР
10:02 В стране и мире
Видео
В МВД рассказали подробности ДТП с пятью погибшими под управлением подростка
Популярное
Популярное
Видео
Врач назвала наиболее полезное для здоровья масло
Видео
Москвичей ждет барическая «яма»: показания барометров понизятся сразу на 20 единиц
Видео
Эксперт назвал недорогой орех, по ценности ничем не уступающий пекану и миндалю
Доктор Мясников рассказал, как предостеречь себя от заболевания в отпуске
Педиатр назвал самые опасные детали игрушек для детей
Врач рассказала, кому строго противопоказано лечение пчелиными укусами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.