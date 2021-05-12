В стране и мире Диетолог объяснил, чем опасно есть «за компанию» Светлана Головина Врач рассказал о специфике принимать пищу в кругу коллег и друзей. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Tom Schneider, imageBROKER, Globallookpress Читайте нас на: Принимать пищу «за компанию» является одним из проявлений пищевого поведенческого инстинкта человека. Об этом рассказал «Звезде» диетолог Михаил Гинзбург. «Это предполагает, что в компании мы хорошо посидим, обсудим, подумаем и еда воспринимается в этом случае, как фактор, который делает нашу компанию более сплоченной, внутри коммуникабельной, настроенной на адекватное обсуждение», - рассказал специалист. Диетолог пояснил, что свойство пищевого поведенческого инстинкта сформировалось в условиях нехватки еды, когда есть могли при каждом удобном случае, чтобы совмещать. Безусловно, организм может накапливать большое количество запасов, поскольку человек ест, в том числе, и для пополнения запасов. Однако может «Вы можете просто посидеть с людьми, ограничившись чаем, поскольку за компанию вас зовут не для того, чтобы накормить, а пообщаться. В этом случае человек отказывается не от еды, а от общения», - подытожил Гинзбург. Ранее диетолог рассказал о продуктах, богатых «гормоном радости». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика