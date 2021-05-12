После трагедии в Казани власти могут перевести учеников школы на удаленный формат

Власти Казани рассматривают вероятность того, что ученики гимназии №175 могут окончить учебный год в удаленном формате. Вернуть школьников в учебное учреждение невозможно, потому что здание требует ремонта. Администрация города рассматривает и возможность распределить учащихся по другим школам микрорайона. Однако это решение маловероятно, потому что в этих учреждениях и так высокая загруженность. Об этом сообщает Telegram‑канал Mash.

Накануне в гимназию №175 на улице Файзи в Казани ворвался вооруженный юноша и открыл стрельбу. В результате трагедии погибли девять человек, включая двух педагогов и семерых школьников. Госпитализирован 21 человек, среди которых 18 детей и трое взрослых.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Предполагаемый стрелок был задержан сотрудниками правоохранительных органов, им оказался бывший воспитанник гимназии №175. В связи с трагедией глубочайшие соболезнования выразил российский президент Владимир Путин.