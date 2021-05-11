«Настоящий педагог»: коллега рассказала об учителе, пострадавшем при стрельбе в казанской гимназии

Коллега пострадавшем при стрельбе в казанской гимназии №175 учителя рассказала о его качествах и отношении к работе. По ее словам, учитель всегда отличался добротой к детям и профессионализмом.

«Он в Казани последние годы жил и в этой школе работал. Очень отзывчивый, очень добрый - настоящий педагог. Он работал в нашей школе всего несколько лет и мы о нем отзываемся очень хорошими словами. Очень любил детей, и свою работу. Он очень давно переехал в Казань и вот в этой школе уже давно», - рассказала женщина.

По словам главы Республики Татарстан Рустама Минниханова, на данный момент в больницах расположены 18 детей и трое взрослых. При нападении погибло девять человек.