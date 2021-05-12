Камера видеонаблюдения сняла, как иномарка влетела в толпу пешеходов в Екатеринбурге

Момент столкновения двух автомобилей в центре Екатеринбурга попал на камеру видеонаблюдения. На записи запечатлено, как автомобиль Seat выезжает на перекресток на красный сигнал светофора и врезается в Toyota Camry. От удара одну из иномарок отбрасывает на тротуар с пешеходами.

ДТП произошло накануне вечером, 11 мая. В результате инцидента травмы получили шесть человек, включая двоих детей и пятерых взрослых.

По предварительным данным, предполагаемый виновник аварии 11 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.