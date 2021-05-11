В центре Екатеринбурга машину отбросило в толпу людей: есть пострадавшие

В центре Екатеринбурга столкнулись два автомобиля, после чего один из них отбросило на тротуар с пешеходами. В результате аварии пострадали семь человек. Об этом сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

«На Ленина, 48 столкновение двух транспортных средств. Предварительно, одна машина двигалась на запрещающий сигнал светофора. Отбросило одну машину от удара на тротуар, на пешеходов. Предварительно, пострадали пять взрослых и двое детей», - сообщила собеседница агентства.

Она также добавила, что на данный момент сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства.