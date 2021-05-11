Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В центре Екатеринбурга машину отбросило в толпу людей: есть пострадавшие

Кира Карон
20:59 11.05.2021
В результате столкновения двух автомобилей в Екатеринбурге, предварительно пострадали семь человек.
© Видео: Юлия Бровкина, ВКонтакте © Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
Читайте нас на:

В центре Екатеринбурга столкнулись два автомобиля, после чего один из них отбросило на тротуар с пешеходами. В результате аварии пострадали семь человек. Об этом сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

«На Ленина, 48 столкновение двух транспортных средств. Предварительно, одна машина двигалась на запрещающий сигнал светофора. Отбросило одну машину от удара на тротуар, на пешеходов. Предварительно, пострадали пять взрослых и двое детей», - сообщила собеседница агентства.

Она также добавила, что на данный момент сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:42 В стране и мире
Видео
«Железный купол»: завораживающие кадры перехвата ракет в небе над Израилем
20:29 В стране и мире
Видео
Юлия Шойгу рассказала об оказании психологической помощи пострадавшим при трагедии в Казани
19:50 Армия
Черноморский флот приступил к слежению за зашедшим в акваторию Черного моря кораблем ВМС Франции
19:39 В стране и мире
Кузнецова предложила проверить эффективность работы охраны во всех школах РФ
18:25 В стране и мире
Видео
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской гимназии
Популярное
Популярное
Видео
Момент попадания ракеты в многоэтажку в Израиле попал на видео
Видео
То, что скрыто от глаз: «Звезда» показала изнутри участвующий в Параде Победы автомобиль Aurus
Видео
«Много окровавленных детей с пулевыми ранениями»: очевидец рассказала о трагедии в школе в Казани
Видео
В Сети появились кадры эвакуации детей из школы в Казани
Подозреваемый в стрельбе в казанской гимназии был отчислен за неуспеваемость
Мишустин назвал крайне бесчеловечной и жестокой трагедию в Казани
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.