Партия «Спутника V» прибыла в Монголию
Партия вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла на самолете в Монголию.
© Видео: twitter, @sputnikvaccine © Фото: Carlos Smiljan Keystone Press Agency Globallookpress
Партия вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанная институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, прибыла в Монголию.
«"Спутник V" прибыл сегодня в Монголию!» - говорится в сообщении в Twitter вакцины.
Ранее президент Монголии Халтмаагийн Баттулга выступил с предложением о производстве вакцины «Спутник V» в его стране. Азизов сообщил, что о предложении со стороны Монголии будет передано в Москву.