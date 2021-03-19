Президент Монголии выступил с предложением производить «Спутник V» в его стране

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга выступил с предложением во время встречи с послом РФ в Улан-Баторе Искандером Азизовым о производстве вакцины «Спутник V» в его стране.

«Президент подчеркнул, что Монголия имеет потенциал для производства вакцины, и попросил посла изучить возможность производства российской вакцины "Спутник V" в Монголии и представить Кремлю предложение о сотрудничестве в этом деле», - говорится в сообщении.

Азизов сообщил, что о предложении со стороны Монголии будет передано в Москву. Также в ходе встречи были обсуждены приготовления к празднованию столетия установления дипломатических отношений между странами, передает агентство Montsame.

Ранее вакцина от коронавируса «Спутник V» была одобрена на Сейшельских Островах. Таким образом, вакцина одобрена в 54 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек.