Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Анна Назайкина
15:49 25.04.2021
Ожидается повышенная вероятность очаговых скоротечных осадков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Жителям Москвы не стоит ждать потепления в ближайшие две недели. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, погодные условия на майские праздники не смогут обрадовать жителей столичного региона.

«Потепления не будет вообще в ближайшие две недели...По нашим прогнозам, большая часть предстоящих праздников не порадует в плане погоды. Повышение, конечно, будет, но в лучшем случае в дневное время - +10, +15 градусов с повышенной вероятностью очаговых скоротечных осадков», - сказал он.

По словам специалиста, завтра Москва будет находиться под слабым влиянием уходящего циклона, поэтому ожидается облачная погода.

«Местами возможен большой дождь - практически три капли. Ночью около нуля, днем +7, +12 градусов. Да, небольшое потепление за счет более активного солнца, которое станет чаще выглядывать из-за туч, но это точно не хороший погожий весенний денек», - отметил Тишковец.

Ранее стало известно, что в Москву и столичный регион придут ночные заморозки. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температуру ниже нуля жителям Москвы и Подмосковья стоит ожидать в ночь на 26 апреля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:21 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что в списке недружественных России стран фигурируют США
14:14 В стране и мире
Минэнерго Белоруссии заявило о взломе хакерами сайта БелАЭС
15:01 В стране и мире
МИД РФ призвал Чехию назвать вооружения, хранившиеся на складах во Врбетице
14:02 В стране и мире
Затонувшая подлодка ВМС Индонезии обнаружена
11:47 В стране и мире
Президент Армении принял отставку правительства
Популярное
Популярное
Назван неожиданный фактор преждевременной смерти
Россиянам рассказали, что делать при совпадении отпуска с нерабочими днями
Врач назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
Видео
Второе выступление в новом сезоне: какие песни представят участники «Новой звезды»
Видео
Через брод и колючую проволоку: как проходит «Гонка Героев» в Подмосковье
Названа главная ошибка при приготовлении шашлыка
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.