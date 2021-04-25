Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Жителям Москвы не стоит ждать потепления в ближайшие две недели. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, погодные условия на майские праздники не смогут обрадовать жителей столичного региона.

«Потепления не будет вообще в ближайшие две недели...По нашим прогнозам, большая часть предстоящих праздников не порадует в плане погоды. Повышение, конечно, будет, но в лучшем случае в дневное время - +10, +15 градусов с повышенной вероятностью очаговых скоротечных осадков», - сказал он.

По словам специалиста, завтра Москва будет находиться под слабым влиянием уходящего циклона, поэтому ожидается облачная погода.

«Местами возможен большой дождь - практически три капли. Ночью около нуля, днем +7, +12 градусов. Да, небольшое потепление за счет более активного солнца, которое станет чаще выглядывать из-за туч, но это точно не хороший погожий весенний денек», - отметил Тишковец.

Ранее стало известно, что в Москву и столичный регион придут ночные заморозки. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температуру ниже нуля жителям Москвы и Подмосковья стоит ожидать в ночь на 26 апреля.