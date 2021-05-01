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Шар огня: момент мощного взрыва на АЭС в Душанбе попал на видео

Алексей Курильченко
19:29 01.05.2021
В районе города Душанбе произошел взрыв на АЗС, о пострадавших не сообщается.
© Видео: instagram, dili_oshiq © Фото: dili_oshiq5, Instagram
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В Душанбе в микрорайоне Испечак произошел взрыв на автозаправочной станции. На место происшествия выехали пожарные расчеты.

Возгорание запечатлели на видео местные жители. По их словам, дым от огня виден даже с окраин города.

На данный момент в МЧС не прокомментировали случившееся, о пострадавших не сообщается.

 
 
 
 
 
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Публикация от Хабарҳои руз. (@fotima_199)

Ранее, 30 апреля, около 7 часов утра в Башкирии взорвался газопровод. Инцидент произошел в селе Серменево.

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