Шар огня: момент мощного взрыва на АЭС в Душанбе попал на видео

В Душанбе в микрорайоне Испечак произошел взрыв на автозаправочной станции. На место происшествия выехали пожарные расчеты.

Возгорание запечатлели на видео местные жители. По их словам, дым от огня виден даже с окраин города.

На данный момент в МЧС не прокомментировали случившееся, о пострадавших не сообщается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хабарҳои руз. (@fotima_199)

Ранее, 30 апреля, около 7 часов утра в Башкирии взорвался газопровод. Инцидент произошел в селе Серменево.