Шар огня: момент мощного взрыва на АЭС в Душанбе попал на видео
В районе города Душанбе произошел взрыв на АЗС, о пострадавших не сообщается.
© Видео: instagram, dili_oshiq © Фото: dili_oshiq5, Instagram
В Душанбе в микрорайоне Испечак произошел взрыв на автозаправочной станции. На место происшествия выехали пожарные расчеты.
Возгорание запечатлели на видео местные жители. По их словам, дым от огня виден даже с окраин города.
На данный момент в МЧС не прокомментировали случившееся, о пострадавших не сообщается.
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