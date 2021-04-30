В стране и мире В Башкирии взорвался газопровод: видео Светлана Головина Газопровод взорвался в башкирском селе Серменево. © Видео: Дорожный Патруль, sermeninfo, VK © Фото: sermeninfo, Вконтакте Читайте нас на: В пятницу, 30 апреля, около 7 часов утра в Башкирии взорвался газопровод. Инцидент произошел в селе Серменево. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как огромная стена пламени окутала строение и затронула близлежащую автомобильную дорогу и лесопосадку. На данный момент информации о погибших и пострадавших не поступало. На месте работают спасатели. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика