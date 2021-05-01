СМИ: посол России вызван в МИД Швеции
Швеция намерена выразить послу РФ протест из-за ответных санкций в отношении стран ЕС.
© Фото: Посольство России в Швеции, Facebook
Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России Виктора Татаринцева. По данным СМИ, дипломату выразят протест в связи с ответными санкциями РФ в отношении стран Евросоюза.
«Российские санкции являются произвольными, юридически неопределенными и являются выражением политических мотивов», - цитирует слова представителя МИД Швеции издание Le Matin.
В феврале Швеция уведомила российского посла о том, что сотрудник посольства РФ должен покинуть страну в «ответ на высылку шведского дипломата». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой это решение является необоснованным и «недружественным» шагом.