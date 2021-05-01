В стране и мире СМИ: посол России вызван в МИД Швеции Алексей Курильченко Швеция намерена выразить послу РФ протест из-за ответных санкций в отношении стран ЕС. © Фото: Посольство России в Швеции, Facebook Читайте нас на: Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России Виктора Татаринцева. По данным СМИ, дипломату выразят протест в связи с ответными санкциями РФ в отношении стран Евросоюза. «Российские санкции являются произвольными, юридически неопределенными и являются выражением политических мотивов», - цитирует слова представителя МИД Швеции издание Le Matin. В феврале Швеция уведомила российского посла о том, что сотрудник посольства РФ должен покинуть страну в «ответ на высылку шведского дипломата». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой это решение является необоснованным и «недружественным» шагом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика