В стране и мире Лидер партии «Альтернатива для Германии» выступил за завершение строительства «Северного потока-2» Алена Миронова Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла высказался за завершение строительства трубопровода «Северный поток-2». © Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Строительство трубопровода «Северный поток-2» должно быть завершено. Об этом высказался сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла. «"Альтернатива для Германии" по-прежнему поддерживает завершение строительства "Северного потока — 2" прежде всего по причинам национальной энергетической безопасности. Поставки российского природного газа очень важны для Германии и выгодны для обеих сторон», - передает РИА Новости слова лидера партии. Он также подчеркнул, что Германия должна поддерживать и сохранять деловые отношения со многими государствами. Ранее посол России в Германии назвал сроки завершения строительства «Северного потока-2». В настоящее время возведение объекта находится на финальной стадии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика