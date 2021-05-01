«Вплоть до удушья»: врач рассказал о видах аллергии на краску

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Звезде» о разновидностях аллергических реакций на лаки и краски. По его словам, воздействие на организм аллергенов может привести к удушью и даже к изменениям иммунной системы.

«Аллергии на краски и лаки можно условно разделить на два вида: бытовые и профессиональные. На бытовом уровне часто приходится сталкиваться с различными проявлениями - заложенность носа, боли в горле, отеки, покраснения кожи, вплоть до приступов удушья. Их достаточно легко выявить при опросе пациента, если у него был контакт с краской. Самые опасные проявления аллергии - отеки Квинке дыхательных путей, которые могут угрожать жизни. Если говорить о профессиональных контактах, то они осложняются тем, что человек долгое время находится в контакте с аллергеном. Там мы встречаем так называемые "токсик" реакции, когда накопившиеся в организме аллергены вступают во взаимодействие с белками иммунной системы и изменяют их», - заявил Болибок.

Врач отметил, что самый лучший способ профилактики аллергии- избегать контактов с аллергеном. Но в случае обнаружения реакции следует незамедлительно прекратить контакт, проветрить помещение и промыть место поражения. Следует также пить большое количество воды, это позволит быстрее вывести аллерген из организма.

Ранее пользователь TikTok выложил видео с реакцией организма на краску для волос. В результате окрашивания волос без предварительного тестирования продукта у юноши опухло все лицо.