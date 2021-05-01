В Сети показали «страшную» реакцию кожи на краску
Юноша решил провести окрашивание без тестирования продукта, в результате чего на лице проявилась реакция.
© Видео: haydenphobia, TikTok © Фото: haydenphobia, TikTok
В результате окрашивания волос без предварительного тестирования продукта у юноши опухло все лицо. Видео инцидента было опубликовано в TikTok.
На кадрах показано лицо до процедуры, а затем каким оно стало после - кожа и веки сильно покраснели и опухли, что невозможно открыть глаза.
«Покрашу волосы без тест-реакции», - подписал он ролик.
Опубликованный ролик демонстрирует, что перед нанесением краски для волос всегда следует проводить тест на аллергическую реакцию, чтобы в дальнейшем избежать последствий.