В Сети показали «страшную» реакцию кожи на краску

В результате окрашивания волос без предварительного тестирования продукта у юноши опухло все лицо. Видео инцидента было опубликовано в TikTok.



На кадрах показано лицо до процедуры, а затем каким оно стало после - кожа и веки сильно покраснели и опухли, что невозможно открыть глаза.

«Покрашу волосы без тест-реакции», - подписал он ролик.

Опубликованный ролик демонстрирует, что перед нанесением краски для волос всегда следует проводить тест на аллергическую реакцию, чтобы в дальнейшем избежать последствий.