Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названы пять вредных привычек, которые не дают похудеть

Анна Назайкина
14:17 03.05.2021
Так, не следует пропускать завтрак, так как он запускает метаболизм, дает энергию и настраивает на дальнейшую плодотворную работу в течение дня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: i yunmai, Unsplash
Читайте нас на:

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала «Звезде» пять вредных привычек, от которых нужно отказаться, чтобы не набирать лишний вес.

Во-первых, следует перестать вести малоподвижный образ жизни, который замедляет метаболизм и способствует накоплению жира.

«Вторая вредная привычка - есть фрукты на ночь. Фрукты стоит есть в первой половине дня до 16 часов, так как они хоть и содержат натуральные растительные сахара, все-таки это глюкоза, фруктоза, сахароза, поэтому их есть вечером не рекомендуется. Возможно различное вздутие живота, метеоризм. Опять же - это способствует набору лишнего веса», - объяснила специалист.

Поздний отход ко сну также является вредным, потому что именно в это время организм восстанавливается, укрепляется иммунитет, гормоны приходят в баланс. Организм обязательно должен отдохнуть, идет выработка мелатонина. Это очень важно - спать не менее 7-8 часов в сутки, отметила Писарева.

«Плохая привычка - есть слишком быстро, набегу, не пережевывать. Когда мы едим слишком быстро, организм не успевает переваривать ту пищу, что поступила к нему, и не наступает насыщение. Есть вероятность, что мы съедим гораздо больше, чем нам действительно нужно», - сказала диетолог.

Кроме того, по словам эксперта, не следует пропускать завтрак. Некоторым людям не хочется утром употреблять пищу - тогда необходимо прибегнуть хотя бы к легкому перекусу. Завтрак запускает метаболизм, дает энергию и настраивает на дальнейшую плодотворную работу в течение дня. Если не было завтрака, значит, ужин будет гораздо плотнее, однако наиболее калорийными должны быть именно завтрак и обед.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:08 В стране и мире
В МВД назвали сроки начала выдачи электронных паспортов во всех регионах РФ
13:40 В стране и мире
Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьер-министром
13:02 В стране и мире
Видео
Путин поручил продлить программу кешбэка для туристов до конца года
12:56 В стране и мире
СМИ: рекомендации о допуске в ЕС привитых туристов смогут вступить в силу с июня
10:13 В стране и мире
В МИД РФ назвали «дымовой завесой» попытки США представить развитие ПРО оборонительным проектом
Популярное
Популярное
Видео
Опубликовано видео нападения овчарки на детей в Первоуральске
Назван топ-10 направлений для внутреннего туризма
Видео
Нож сквозь масло: высокоскоростная камера показала смертоносные поражения калибрами АК-12 в slo-mo
Видео
Смертельная дуга: «автоматный снайпер» показал разницу между калибрами пуль АК-12, выстрелив на полкилометра
Видео
Шар огня: момент мощного взрыва на АЗС в Душанбе попал на видео
Видео
Комбатаг для «Калашникова»: опубликованы кадры ночной битвы с обновленными АК-12
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.