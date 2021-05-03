Названы пять вредных привычек, которые не дают похудеть

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала «Звезде» пять вредных привычек, от которых нужно отказаться, чтобы не набирать лишний вес.

Во-первых, следует перестать вести малоподвижный образ жизни, который замедляет метаболизм и способствует накоплению жира.

«Вторая вредная привычка - есть фрукты на ночь. Фрукты стоит есть в первой половине дня до 16 часов, так как они хоть и содержат натуральные растительные сахара, все-таки это глюкоза, фруктоза, сахароза, поэтому их есть вечером не рекомендуется. Возможно различное вздутие живота, метеоризм. Опять же - это способствует набору лишнего веса», - объяснила специалист.

Поздний отход ко сну также является вредным, потому что именно в это время организм восстанавливается, укрепляется иммунитет, гормоны приходят в баланс. Организм обязательно должен отдохнуть, идет выработка мелатонина. Это очень важно - спать не менее 7-8 часов в сутки, отметила Писарева.

«Плохая привычка - есть слишком быстро, набегу, не пережевывать. Когда мы едим слишком быстро, организм не успевает переваривать ту пищу, что поступила к нему, и не наступает насыщение. Есть вероятность, что мы съедим гораздо больше, чем нам действительно нужно», - сказала диетолог.

Кроме того, по словам эксперта, не следует пропускать завтрак. Некоторым людям не хочется утром употреблять пищу - тогда необходимо прибегнуть хотя бы к легкому перекусу. Завтрак запускает метаболизм, дает энергию и настраивает на дальнейшую плодотворную работу в течение дня. Если не было завтрака, значит, ужин будет гораздо плотнее, однако наиболее калорийными должны быть именно завтрак и обед.