Россия заподозрила США в вовлечении других стран в создание биооружия

Соединенные Штаты для многих государств создают индивидуальные планы биологических исследований и навязывают их выполнение через разные совместные программы. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

Он подчеркнул, что в значительной степени Штаты и их союзники по НАТО активизировали биологические исследования только за последние несколько лет.

«Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения», - сказал Аверьянов в интервью РИА Новости.

По его словам, данная деятельность реализуется через «жесткое навязывание» программ «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения», двусторонних программ «Совместные биологические обязательства» и «Совместное сокращение угроз».

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что у российских и китайских границ появляются новые биологические лаборатории, которые находятся под американским контролем.