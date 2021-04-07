Патрушев допустил возможность разработки США биологического оружия

У России имеются веские основания полагать, что в находящихся под контролем США биолабораториях, которые сейчас появляются по всему миру, идет разработка биологического оружия. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью изданию «Коммерсант».

При этом он обратил особое внимание на то, что такие лаборатории в основном появляются у российских и китайских границ.

«Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями. Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах», - объяснил секретарь Совбеза.

Патрушев подчеркнул, что в тех районах, где появились подобные лаборатории, врачи регистрируют вспышки заболеваний, которые нехарактерны для этих регионов.

Кроме того, секретарь Совета безопасности высказал мнение, что в настоящий момент отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны. В то же время он добавил, что Москва рассчитывает наладить диалог с Вашингтоном.