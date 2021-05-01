«Нужно выровнять психологическое состояние»: хореограф Железняков о возвращении Трусовой в «Самбо 70»

Хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутерберидзе Алексей Железняков прокомментировал решение фигуристки Александры Трусовой завершить сотрудничество с Евгением Плющенко и вернуться к тренерскому составу центра спорта «Самбо 70». По его мнению, спортсменка приняла правильное решение и перешла к более сильной команде. Железняков отметил, что девушке необходимо восстановить психологическое состояние.

«Я рад, что Александра приняла такое решение. Как и Алена Косторная, решила вернуться в семью Хрустального. Если говорить о подготовке, то решили привлечь Аратюняна - прекрасный специалист... Ей нужна сильна команда - такой является команда Хрустального и Тутерберидзе. Я не знаю что повлияло на это решение - родители или Сашка сама решила, но это совершенно правильный выбор. Тем более сейчас олимпийский сезон, да и Саше нужно выровнять свое психологическое состояние, потому сейчас оно не очень хорошее, судя по последним стартам», - рассказал Железняков.

О прекращении сотрудничества с фигуристкой Александрой Трусовой написал Евгений Плющенко в Instagram. Фигурист акцентировал, что вместе с Трусовой они прошли плодотворный сезон, выиграв два этапа кубка России, бронзу Чемпионата России и Мира. Согласно условиям соглашения, причины ухода не разглашаются.