В МИД РФ обвинили ЕС в намеренной блокировке диалога с Россией

Запад намеренно блокирует любые попытки России вести конструктивный диалог по любым проблемам. Все поднимаемые РФ темы переводятся в публичное русло. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Но с каждым годом усиливается тенденция на придание всем проблемам - и реальным, и вымышленным - намеренно публичного характера. Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога блокировались со стороны ЕС», - заявила Захарова в интервью для издания Sputnik.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия уже на протяжении многих лет предлагает ЕС решить все возникающие проблемы дипломатическим способом.

Ранее Мария Захарова процитировала чешского писателя Карела Чапека в связи с высылкой российских дипломатов из Латвии, Литвы и Эстонии. Цитата, которая привела Захарова, в оригинале звучит как: «Саранча - стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое с дураками».