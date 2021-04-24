Захарова ответила на высылку российских дипломатов из стран Прибалтики цитатой из Чапека

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала чешского писателя Карела Чапека в связи с высылкой российских дипломатов из Латвии, Литвы и Эстонии.

Захарова напомнила, что глава министерства иностранных дел Чехии Якоб Кулганек поблагодарил объявившие о высылке дипломатов страны. Она отметила, что за последние дни много всего вспомнилось из чешской классики.

«Саранча - стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое...», - процитировала она Чапека на своей странице в Facebook.

Цитата, которая привела Захарова, в оригинале звучит как: «Саранча - стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое с дураками».

Между Россией и Чехией на прошлой неделе вспыхнул дипломатический скандал. Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам в городе Врбетиц в 2014 году. После этого власти страны объявили о высылке 62 россиян, включая 18 сотрудников посольства и их семьи. Москва ответила зеркально и выслала 20 чешских дипломатов.

Впоследствии Латвия, Литва и Эстония заявили, что высылают сотрудников российских дипломатических представительств в знак солидарности с Чехией. В МИД РФ пообещали применить ответные меры.