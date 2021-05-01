«Глициния» в наследство: как отдыхали Сталин, Брежнев и Хрущев

Советские лидеры разных времен любили отдыхать, и делали это красиво. У одного только Иосифа Сталина, по разным источникам, было до 18 разных дач на территории Советского Союза. Особой любовью у него пользовалась Абхазия - там находились 11 из них.

Никита Хрущев и Леонид Брежнев отдавали свое предпочтение Крыму: в 1955 году вблизи Ялты для Никиты Сергеевича специально была построена дача «Глициния». Свой собственный бассейн появился у нее лишь в 1961 году, поэтому до наступления этого времени купаться Хрущеву приходилось на обычном местном пляже, огораживаясь обычным дощатым забором. Плавать он не умел, поэтому залезал в воду только в резиновом круге.

Впоследствии «Глициния» перешла в наследство Леониду Брежневу. Он, в отличие от предшественника, плавать умел и очень любил, проводя в воде по нескольку часов кряду. Во время таких заплывов его сопровождала специальная группа ныряльщиков.

Между тем, отдыхали на курортах СССР в том числе и зарубежные политические деятели. В 1963 году в абхазском селе Дурпише прошла неофициальная встреча Хрущева с кубинским лидером Фиделем Кастро. Всюду тогда дежурили милиционеры и их охранники, но событие до сих пор вспоминают с гордостью местные жители.

Какие названия советских курортных городков и местечек до сих пор ласкают слух бывших советских граждан? Что всплывает в памяти наших людей при словах «курортная жизнь»? Нужно ли было в советское время копить деньги на отпуск? И так ли был важен комфорт на отдыхе? Смотрите об этом в новом выпуске программы «СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.