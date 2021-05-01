Советский «ол инклюзив»: что связывало Фиделя Кастро с санаториями Абхазии

Отпуск был для советского человека чем-то сакральным, чего ждали и к чему готовились. Популярных направлений было не так много, как в наше время, поэтому даже иностранные гости, которые нечасто баловали Советский Союз своими визитами, отдыхали в тех же местах, что и обычные граждане СССР. Абхазия, а конкретно город Пицунда, была одним из таких мест.

Заповедная зона, реликтовые сосны - там лечил один только воздух, даже без вмешательства врачей. Санатории в Пицунде специально строились для элиты Страны Советов и для иностранцев. В абхазском санатории имени XVII Партсъезда в разные времена отдыхали такие известные личности, как певица Людмила Зыкина и лидер Кубы Фидель Кастро.

Это случилось в мае 1963 года: село Дурпиш принимало его неофициальную встречу с тогдашним Первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. Жители села гордятся этим и по сей день.

Повсюду тогда дежурили милиционеры и охранники глав государств, внимательно контролирующие обстановку. Несмотря на свой высокий статус, Хрущев и Кастро никак им не пользовались, и вели себя спокойно и скромно.

Какие названия советских курортных городков и местечек до сих пор ласкают слух бывших советских граждан? Что всплывает в памяти наших людей при словах «курортная жизнь»? Нужно ли было в советское время копить деньги на отпуск? И так ли был важен комфорт на отдыхе? Смотрите об этом в новом выпуске программы «СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.