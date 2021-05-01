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Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Индию

Светлана Головина
13:46 01.05.2021
Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Индию
Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Индию
© Фото: Gregor Macak Martin, CTK, Globallookpress
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В субботу, 1 мая, в Индию доставлена первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V». Препарат был направлен  Российским фондом прямых инвестиций.

По информации РИА Новости, «Спутник V» прибыл в город Хайдарабад.

Российская вакцина стала третьей, которую индийские специалисты будут применять на территории страны для иммунизации граждан.

Индия является рекордсменом по суточному приросту новых зараженных COVID-19. Уже более недели в стране ежедневно выявляется не менее 300  инфицированных граждан. 

В контексте дружеских отношений Россия оказывает индийской стороне помощь. Срочными  рейсами МЧС России была отправлена крупная партия необходимых медицинских и лекарственных средств.

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