Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Индию

В субботу, 1 мая, в Индию доставлена первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V». Препарат был направлен Российским фондом прямых инвестиций.

По информации РИА Новости, «Спутник V» прибыл в город Хайдарабад.

Российская вакцина стала третьей, которую индийские специалисты будут применять на территории страны для иммунизации граждан.

Индия является рекордсменом по суточному приросту новых зараженных COVID-19. Уже более недели в стране ежедневно выявляется не менее 300 инфицированных граждан.

В контексте дружеских отношений Россия оказывает индийской стороне помощь. Срочными рейсами МЧС России была отправлена крупная партия необходимых медицинских и лекарственных средств.