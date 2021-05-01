Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Индию
Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Индию
© Фото: Gregor Macak Martin, CTK, Globallookpress
В субботу, 1 мая, в Индию доставлена первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V». Препарат был направлен Российским фондом прямых инвестиций.
По информации РИА Новости, «Спутник V» прибыл в город Хайдарабад.
Российская вакцина стала третьей, которую индийские специалисты будут применять на территории страны для иммунизации граждан.
Индия является рекордсменом по суточному приросту новых зараженных COVID-19. Уже более недели в стране ежедневно выявляется не менее 300 инфицированных граждан.
В контексте дружеских отношений Россия оказывает индийской стороне помощь. Срочными рейсами МЧС России была отправлена крупная партия необходимых медицинских и лекарственных средств.