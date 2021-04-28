Премьер Индии поблагодарил Путина за высокотехнологичную помощь

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Премьер-министр Индии тепло поблагодарил президента России за оказываемое содействие, которое во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее МЧС России подготовили к полету первый самолет с медицинской помощью для Индии. По предварительным данным, общая масса груза медицинской помощи составляет 30-40 тонн. На борту препарат «Коронавир», аппараты искусственной вентиляции легких, концентраторы воздуха, а также медикаменты, которые позволят справиться со вспышкой вируса.