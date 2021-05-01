Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Весенний отдых: в России стартовали самые длинные майские праздники

Кира Карон
01:27 01.05.2021
С 1 мая по 10 мая в России наступили майские праздники.
Весенний отдых: в России стартовали самые длинные майские праздники
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Читайте нас на:

В 2021 году россияне встречают майские праздники, которые заканчиваются 10 мая. Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дополнительно нерабочими четыре дня между праздничными выходными и подписал соответствующий указ.

Такое решение принято для того, чтобы уменьшить интенсивность перемещения граждан на общественном транспорте и снизить риск активного распространения COVID-19, отметила глава Роспотребнадзора.

С четвертое по седьмое мая нерабочие дни будут оплачиваться в обычном размере. Повышенная оплата может быть установлена работодателем самостоятельно.

Ранее психолог-консультант, семейный психолог Наталья Панфилова рассказала «Звезде» о том, как необходимо провести длинные майские праздники наедине с родственниками и детьми. По мнению специалиста, для того, чтобы выходные удались, нужно составить план действий.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:54 Армия
Видео
Масштабная тренировка парадных расчетов и механизированной колонны войск прошла в Екатеринбурге
23:25 В стране и мире
Путин подписал закон о запрете госслужащим иметь гражданство и вид на жительство за рубежом
19:41 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Ставрополем
21:24 В стране и мире
Попова призвала россиян привиться от COVID-19 в праздники
16:51 В стране и мире
Путин рассказал канцлеру Австрии подходы к урегулированию кризиса на Украине
Популярное
Популярное
«Последние часы Гитлера»: стали известны последние мгновения жизни фюрера
Видео
Опубликован момент взрыва телефона в руках жителя Санкт-Петербурга
Видео
Только не ногами: спасатель рассказал, что делать, если на даче начался пожар
Видео
Спасатель объяснил о правилах установки мангала и разведении костра
Видео
«Можно вынести целый букет заболеваний»: врач рассказал, как избегать укусов клещей в лесу
Диетолог рассказала рецепт «здорового» кулича
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.