Весенний отдых: в России стартовали самые длинные майские праздники

В 2021 году россияне встречают майские праздники, которые заканчиваются 10 мая. Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дополнительно нерабочими четыре дня между праздничными выходными и подписал соответствующий указ.

Такое решение принято для того, чтобы уменьшить интенсивность перемещения граждан на общественном транспорте и снизить риск активного распространения COVID-19, отметила глава Роспотребнадзора.

С четвертое по седьмое мая нерабочие дни будут оплачиваться в обычном размере. Повышенная оплата может быть установлена работодателем самостоятельно.

Ранее психолог-консультант, семейный психолог Наталья Панфилова рассказала «Звезде» о том, как необходимо провести длинные майские праздники наедине с родственниками и детьми. По мнению специалиста, для того, чтобы выходные удались, нужно составить план действий.