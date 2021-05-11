«Спустились с детьми в бомбоубежища»: жительница Тель-Авива рассказала, как в Израиле спасаются от военных ударов

Жительница Тель-Авива Маргарита Скипина рассказала «Звезде», какие меры принимаются в столице Израиля для спасения жизней обычных граждан, которые находятся под ударами ракет, летящих со стороны Палестины.

По словам молодой женщины, сирены зазвучали в Тель-Авиве накануне около 21 часа вечера.

«Родителям пришлось разбудить детей, после чего все спустились в бомбоубежища, которые есть практически в каждом здании. В одном из них даже оборудована синагога - это абсолютно безопасное место, потому что летящие ракеты, как правильно, перехватывает "Железный купол". Но, тем не менее, все должны находиться в бомбоубежище во время обстрела. Обстановка в нем - довольно дружелюбная. Люди стараются успокаивать друг друга и поддерживать, здесь есть вода, все заботятся друг о друге и готовятся к тому, чтобы быстро добежать из бомбоубежища обратно к ближайшему месту жительства», - рассказала Маргарита Скипина.

Группировка ХАМАС вела обстрел центра Израиля из сектора Газа, по Тель-Авиву было выпущено около 150 ракет - которые затронули три района города. Как сообщила жительница, в Тель-Авиве три человека погибло, порядка 70 человек получили ранения и находятся в больницах. В предыдущий раз столицу Израиля бомбили больше года назад, а до этого - еще в 2014 году, но никогда еще удары не были такими сильными.

Сейчас улицы в городе, показала на видео Маргарита Скипина - абсолютно пустынные, что не типично для Тель-Авива, а люди стараются быть дома и поближе друг к другу для того, чтобы быть готовыми к следующим обстрелам.

Как сообщила пресс-служба израильской армии, по территории Израиля из сектора Газа было выпущено около 480 ракет и около 150 ракет были запущены из сектора Газа в сторону Израиля и взорвались на территории анклава.