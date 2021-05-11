В Тель-Авиве сработали сирены тревоги
В Тель-Авиве сработал сигнал тревоги, который предупреждает о возможном ракетном обстреле.
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В Тель-Авиве сработала система тревоги, которая предупреждает о возможном ракетном обстреле. В небе виден перехват ракет системой ПРО «Железный купол».
Также палестинские радикалы заявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей, передает РИА Новости.
Ранее по территории Израиля из сектора Газа было выпущено около 480 ракет и около 150 ракет были запущены из сектора Газа в сторону Израиля и взорвались на территории анклава. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.