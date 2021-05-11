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Нетаньяху: ХАМАС и «Исламский джихад» поплатятся жизнями за обстрелы Израиля

Кирилл Васин
23:18 11.05.2021
Премьер Израиля высказался об обстрелах со стороны сектора Газа.
Нетаньяху: ХАМАС и «Исламский джихад» поплатятся жизнями за обстрелы Израиля
© Фото: Oren Ziv dpa Globallookpress
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что силы страны «едины против врага», а группировки ХАМАС и «Исламский джихад» поплатятся жизнями за обстрелы.

«Мы решили, что ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за свои действия против Израиля. Я говорю вам сегодня - они поплатятся собственными жизнями», - сказал Нетаньяху в соответствующем обращении.

Ранее в Сети появились кадры из Израиля, которыми поделился корреспондент Israel Hayom Ариэль Кахана. На кадрах видно, как осуществляется работа системы ПРО «Железный купол» на перехват ракет со стороны сектора Газа.

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