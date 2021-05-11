В стране и мире Нетаньяху: ХАМАС и «Исламский джихад» поплатятся жизнями за обстрелы Израиля Кирилл Васин Премьер Израиля высказался об обстрелах со стороны сектора Газа. © Фото: Oren Ziv dpa Globallookpress Читайте нас на: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что силы страны «едины против врага», а группировки ХАМАС и «Исламский джихад» поплатятся жизнями за обстрелы. «Мы решили, что ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за свои действия против Израиля. Я говорю вам сегодня - они поплатятся собственными жизнями», - сказал Нетаньяху в соответствующем обращении. Ранее в Сети появились кадры из Израиля, которыми поделился корреспондент Israel Hayom Ариэль Кахана. На кадрах видно, как осуществляется работа системы ПРО «Железный купол» на перехват ракет со стороны сектора Газа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика