«Железный купол»: завораживающие кадры перехвата ракет в небе над Израилем

В Сети появились кадры из Израиля, которыми поделился корреспондент Israel Hayom Ариэль Кахана. На кадрах видно, как осуществляется работа системы ПРО «Железный купол» на перехват ракет со стороны сектора Газа.

В результате ракетного обстрела Тель-Авива со стороны сектора Газа несколько человек получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее в Тель-Авиве сработала система тревоги, которая предупреждает о возможном ракетном обстреле. Также палестинские радикалы заявляли о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей.