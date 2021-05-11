СБУ: Медведчук и Козак подозреваются в госизмене по трем эпизодам

Депутаты Верховной Рады Виктор Медведчук и Тарас Козак подозреваются в государственной измене по трем эпизодам. Об этом сообщается на сайте службы безопасности Украины.

По версии следствия, депутаты якобы передавали РФ данные о местонахождении подразделений и техники ВСУ, расположение газовых месторождений, а также создавали структуру, которая должна была оказывать на власти Украины давление с помощью трудовых мигрантов.

Также сообщается, что Козак, по данным СБУ, находится на территории РФ и не планирует возвращаться на Украину. Медведчук находится на Украине, но его точное местоположение неизвестно. Депутату направили подозрение домой и в парламент.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова написала в Facebook о подозрении двух депутатов в госзимене. При этом она не уточнила имена подозреваемых - в ее сообщении они фигурируют как «М» и «К».