В Казани зажгли свечи в память о трагедии в гимназии №175

Жители Казани в память о погибших в нападении на гимназию №175 зажгли свечи. Скорбящие выложили на асфальте номер школы, где произошла трагедия.

В среду, 12 мая, в Татарстане объявлен день траура из-за трагедии в школе. Соответствующее решение принял президент республики Рустам Минниханов.

По данным НАК, первые выстрелы раздались в 09.30 утра. Прибывшие на место происшествия правоохранители незамедлительно эвакуировали учащихся и начали проведение антитеррористической операции на территории гимназии. В результате оперативных действий стрелок был задержан.