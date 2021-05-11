ХАМАС предъявил ультиматум Израилю с требованием освободить территорию у мечети Аль-Акса

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» потребовало у израильской армии вывести ее солдат из района мечети Аль-Акса в течение двух часов, иначе последует вооруженный ответ в адрес «противника», который «осаждает» молящихся, пишет РИА Новости.

Ранее представитель движения Абу Обайда заявил, что у Израиля есть время до 18.00, чтобы вывести солдат из районов в Восточном Иерусалиме, после этого из сектора Газа по территории Израиля выпустили около 150 ракет, десятки из них перехватила система ПРО «Железный купол».

Военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» взяло на себя ответственность за ракетные удары по Израилю, заявив, что они - являются ответом на «агрессию против священного города» Иерусалим и назвало «преследованием своего народа» нахождение израильских военных в Шейх Джаррахе и мечети Аль-Акса.

В ответ Израиль начал «волну ударов» по сектору Газа. Согласно последним данным, в результате авианалета израильской армии погибли 20 человек, и пострадали - 65.