СК опроверг информацию о закладке взрывного устройства в казанской гимназии

Следственный комитет РФ опроверг информацию о том, что юноша, совершивший нападение на гимназию №175 в Казани, заложил в здании взрывное устройство. По данным следователей, у стрелка имелась бомба, но он ее взорвал перед входом в школу.

«Распространяемая в СМИ информация о заложенном в гимназии взрывном устройстве не соответствует действительности. На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие», - сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что напавший на школу №175 в Казани подорвал в ней самодельное взрывное устройство. По ее словам, в связи с последними событиями следует ужесточить требования к обеспечению безопасности в школах.