Кузнецова: в казанской школе было взорвано самодельное устройство

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что напавший на школу №175 в Казани подорвал в ней самодельное взрывное устройство. Об этом она сообщила во вторник после осмотра школы, где произошла трагедия.

«Было заложено устройство нападавшим, оно подорвано. Осмотрев все по маршруту этого - я человеком его не назову, кто стрелял по нашим детям, - мы видим, что трагедии могло был быть гораздо больше. И взрывная волна, которая охватила раздевалку и еще некоторые помещения, где могли бы находиться дети в этот момент», - сказала Кузнецова.

Она также добавила, что в связи с последними событиями надо не только ужесточить требования к обеспечению безопасности в школах, но и сохранять их на этом уровне постоянно.

Ранее Анна Кузнецова предложила проверить эффективность работы охраны во всех школах РФ.