В сторону Израиля из сектора Газа выпустили более 600 ракет

По территории Израиля из сектора Газа было выпущено около 480 ракет и около 150 ракет были запущены из сектора Газа в сторону Израиля и взорвались на территории анклава. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

«До этого времени из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 480 ракет, и примерно 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля и взорвались внутри сектора Газа», - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что 200 ракет было перехвачено системой ПРО «Железный купол».



Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля заявил о том, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено 45 ракет. Отмечается, что такому же обстрелу Иерусалим подвергался летом 2014 года.